По словам Долинце, с высокой вероятностью, сегодняшняя атака - это лишь начало.

Российским оккупантам нужно минимум двое суток, чтобы подготовиться к следующей воздушной атаке по Украине. Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

Он отметил, что сегодняшний обстрел Россией Украины был одним из самых массированных за несколько последних месяцев.

"Учитывая, что в течение последних месяцев таких массированных атак в принципе не было, - это означает, что враг продолжал накапливать соответствующие виды вооружений. И, с высокой вероятностью, сегодняшняя атака - это только начало", - сказал Долинце.

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По разным оценкам, добавил он, враг может производить достаточное количество различных ракет. В частности, баллистических ракет - около 50 в месяц, а крылатых - более 100.

"И все эти накопленные ресурсы он, скорее всего, в ближайшие дни или недели может в очередной раз применить", - отметил эксперт.

На уточнение, какой может быть оперативная пауза для подготовки к отражению следующего удара, Долинце пояснил, что враг не может сразу за одним ударом осуществлять следующий:

"Врагу нужно, в среднем, где-то от шести часов до 24-48 - в зависимости от типа вооружений и точек пуска. То есть речь идет о по меньшей мере двух сутках, необходимых врагу, для того, чтобы, в принципе, даже имея запас ракет и соответствующих видов вооружения, ударных беспилотников, снова подготовиться к следующей атаке".

Кроме того, отметил эксперт, россиянам необходимо провести определенный анализ тех пусков, которые были, то есть обновить перечень целей.

Говоря о восстановлении украинской системы противовоздушной обороны, то, как пояснил Долинце, после отражения атаки на восстановление всех систем необходимо от нескольких часов до шести или более.

"Но, как правило, это не более одних суток, чтобы система полностью вернулась к полноценной работе. При условии, что на базах хранения возле соответствующей системы есть необходимое количество зенитных ракет", - сказал он.

Ракетная атака 17 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. В целом россияне выпустили 210 воздушных целей - 120 ракет и 90 дронов. Украинская Противовоздушная оборона уничтожила 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 беспилотника.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на массированную атаку России, отметил, что следующие недели будут решающими не только для войны в Украине, но и для общего будущего.

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