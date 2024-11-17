Россия накопила ракеты на несколько массированных обстрелов, - ЦПД

Кроме того, враг продолжает процесс накопления ракетных запасов.

Россия накопила ракеты для нескольких раундов массированных ударов по территории Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Враг сделал запасы ракет на несколько массированных обстрелов и продолжает их накапливать. Украина знает о стратегии врага и готова", - заявил Коваленко.

По его словам, сейчас враг информационно масштабирует результаты этой атаки. Впрочем, оценки военкоров врага не соответствуют действительности. Украинская ПВО результативно отработала во время атаки.

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Ракетный удар по Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 ноября, армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В целом оккупанты запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

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