Об этом официально сообщил Генштаб.

Ракетной войска Вооруженных силы Украины ударили по 2 районам "живой" силы армии россиян, расположенных на украинских территориях.

Об этом говорится в отчете Генштаба. Там уточнили, что за сутки пилоты ВСУ также нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, оружия и техники врага.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и логистический центр противника", - уточнил Генштаб.

В то же время оккупанты ответили 5 ракетными и 17 авиационными ударами. За сутки враг также 27 раз применил РСЗО для обстрела позиций украинских защитников и мирного населения Украины.

Генштаб напомнил, что ночью РФ атаковали территории Украины дронами "Shahed-136/131". "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавил Генштаб.

ВСУ "количественно" обновили потери России

Сегодня утром Генштаб сообщил, что еще более тысячи оккупантов вернутся домой с украинского фронта "в мешке". Собственно, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1100 российских захватчиков.

Таким образом общее количество ликвидированных врагов составило 322 900 оккупантов. Также удалось уничтожить за сутки еще 30 танков, 4 ПВО, 31 артиллерийскую систему, 2 РСЗО и тому подобное.

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