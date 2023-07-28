При этом мэр возмутился, что к местам попадания приходят сотни горожан, несмотря на сигнал воздушной тревоги.

Мэр Днепра Борис Филатов раскрыл детали вечерней атаки на город. По его словам, россияне в третий раз атаковали пустое здание Службы безопасности Украины.

"Это действительно чудо. Высокоточные п*дарасы в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, к счастью, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу. Развалили все вокруг полностью", - отметил Филатов в Telegram.

Впрочем, мэр отметил, что погибших в результате российского теракта нет. Сейчас все экстренные службы занимаются разборкой завалов, уборкой территории, подсчетом убытков.

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"Будем работать всю ночь", - добавил мэр.

Он также объявил, что спасатели, врачи, полицейские и все, кто задействован в спасательной операции могут бесплатно поесть,выпить кофе и отдохнуть на АЗС SOCAR по адресу ул. Шинная, 14.

"И последнее. Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты. Что делают там сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога, мне неизвестно", - возмутился мэр.

Зато глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки пострадало 9 человек.

"Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят - все удовлетворительные. Будут лечиться дома", - сообщил он.

Удары по Днепре: что известно

Вечером 28 июля Россия атаковала жилую многоэтажку в Днепре. Там прогремела серия взрывов.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по многоэтажке и админзданию - там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв м.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ударила ракетами по двум объектам в Днепре - многоэтажке и здания СБУ.

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