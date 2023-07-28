Президент отметил, что виновные будут отвечать за этот террористический акт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ударила ракетами по двум объектам в Днепре.

Как сообщил Зеленский в Telegram, целями российских террористов вечером пятницы стали жилая многоэтажка и здание Службы безопасности Украины.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые услуги на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", - написал президент.

Зеленский также показал видео последствий ударов по Днепру и пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против украинцев.

"Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - отметил он.

Атака на Днепр 28 июля - что известно

Вечером пятницы, 28 июля, в Днепре прогремела серия взрывов. Народный депутат Александр Бакумов сообщил, что Россия атаковала жилую многоэтажку. Впоследствии эту информацию подтвердили и мэр города и глава ОВА.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по многоэтажке и админзданию - там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв м.

"Предварительно известно о трех пострадавших. На местах прилетов работают все службы", - отметил он.

Зато мэр Борис Филатов вышел на связь с места атаки. Он отметил, что не будет давать конкретных комментариев относительно атакованных объектов. На месте работают все руководители экстренных служб.

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