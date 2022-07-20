Глава государства заявил, что все зависит от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина имеет определенные договоренности с международными партнерами относительно получения систем противовоздушной обороны, но "нужна совсем другая скорость и масштаб защиты".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Уверен, что вы видели, насколько эффективно оружие, предоставленное партнерами, прежде всего современные реактивные системы залпового огня. Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун". И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что представители Украинского государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО.

"И мы имеем определенные договоренности на этот счет, есть определенные успехи, которые позволяют уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты. Но все зависит, к сожалению, не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что именно эта тема противовоздушной обороны стала ключевой сегодня в выступлении первой леди Украины Елены Зеленской перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

"Выступление было максимально практичным и искренним – фактически от имени всех наших семей. Елена рассказала о жертвах российского террора и о реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой – украинского и американского народов. Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать. Российский террор должен проиграть", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Украина получит две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а не просто два ЗРК.

До этом была информация, что Украина получит три норвежско-американских системы NASAMS от США.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

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