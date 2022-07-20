Также оценивается возможность отправки до 10 инструкторов в Великобританию, которая проводит обучение для украинских солдат.

В ближайшее время Литва окажет Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время заседания Координационной группы НАТО по поддержке Украины.

Также оценивается возможность отправки до 10 инструкторов в Великобританию, которая намерена в течение следующих трех месяцев провести базовую 3-недельную военную подготовку для 10 000 украинских солдат.

Военная помощь от Литвы

Отмечается, что в целом военная поддержка Литвы Украине сейчас составляет около 123 миллионов евро.

Она включает системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники. Также беспилотник Bayraktar TB2 с боеприпасами, который приобрели за средства, собранные гражданами.

Как сообщал УНИАН, Украина вскоре получит дополнительную партию самоходных артиллерийских установок от Франции: шесть дополнительных "Цезарей" скоро будут в распоряжении ВСУ.

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