Практически можно закрыть один крупный город одним комплектом, одной батареей NASAMS, говорит эксперт.

Украина вскоре получит системи противовоздушной обороны NASAMS. По словам военного эксперта Олега Жданова, именно удары РФ по жилым объектам и гибель гражданского население дало толчок тому, что нам их предоставят.

Как рассказал Жданов в эфире проекта FreeДом, наша страна получит три норвежско-американских системы NASAMS от США.

NASAMS - это система среднего радиуса действия - 40 км, а в высоту - до 16 км. Это в основном противоракетный комплекс.

"Допустим, при появлении цели в зоне радиолокационной станции реакция системы полсекунды. То есть система уже захватывает цель, и через 10 секунд идет противоракета на перехват цели. Она может выпускать по несколько ракет по цели для надежности перехвата", - отметил эксперт.

Он добавил, что NASAMS может перехватывать и баллистические, и крылатые ракеты. По его словам, высота перехвата до 16 км дает очень хорошие возможности для перехвата баллистических ракет.

"Практически можно закрыть один крупный город одним комплектом, одной батареей NASAMS. Для надежности в качестве примера приводят Белый дом, который охраняют именно эти комплексы. То есть надежность и эффективность этой системы довольно высокая на сегодня", - говорит Жданов.

"Три больших города мы можем закрыть тремя комплексами", - уточнил он.

Журналист спросил, могут ли российские ракеты перегрузить эту систему, если РФ выпустит их большое количество одновременно.

"К сожалению, могут. Когда они перегружают систему, она просто не в состоянии оценить все цели. Нет совершенной системы", - отметил военный эксперт. Он уточнил, что одна батарея может уничтожить до 18 целей или 9 целей, если по две ракеты на каждую цель.

Ранее сообщалось, что одним из главных вопросов остается возможность NASAMS уничтожать не только самолеты и вертолеты противника, но и ракеты, такие, как "Искандер", "Калибр", Х-22, Х-59 и "Оникс", которые РФ использует для ударов по Украине, в первую очередь - в целях террора гражданского населения.

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