О решении объявят в течение недели.

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, объявит на этой неделе, что отправляет Украине передовую систему ПВО NASAMS (или Норвежский зенитно-ракетный комплекс, НЗРК).

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с решением.

По информации официальных лиц, администрация Байдена купит Украине передовую зенитно-ракетную систему NASAMS средней и большой дальности, которая позволит Украине защищать свои силы с больших расстояний.

Решение Байдена санкционировать передачу новой системы было принято всего через день после того, как Россия обстреляла ракетами Киев. Россияне обстреляли столицу одновременно с тем началом саммита "Большой семерки" в Германии.

По словам источника NYT, оборудование будет оплачено за счет экстренного финансирования, выделенного Конгрессом для помощи Украине.

Как писал УНИАН, во время саммита G7 Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, заявил журналистам, что США намерены "доработать пакет, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев". Он не предоставил более подробной информации и не называл какую-либо конкретную систему.

Салливан также отметил, что во время общения по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский просил G7 о предоставлении средств защиты от российских авиаударов, подобных вчерашней атаке на Киев.

Как писал УНИАН, ранее CNN сообщал, что украинские официальные лица запрашивали систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Эти же системы защищают Вашингтон и территорию вокруг столицы США.

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