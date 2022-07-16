Украина получит две батарея зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а не просто два ЗРК.
Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио НВ.
"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", – сказал он.
Спикер подчеркнул, что производители систем противовоздушной обороны имеют ограниченные возможности, что усложняет процесс передачи Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS. То же самое касается и немецких ЗРК IRIS-T.
Ранее сообщалось, что Украина получит три норвежско-американских системы NASAMS от США.
До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.
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