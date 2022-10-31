Зеленский призвал иностранных юристов присоединиться к привлечению РФ к ответственности.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по украинским городам 4500 ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед участниками встречи Международной ассоциации юристов.

Зеленский выразил надежду, что все причастные к запускам ракет по территории Украины понесут ответственность.

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"По каждой из 4500 российских ракет есть нелюди, виновные в смертях и потерях, вызванных этими ракетами. За каждым массовым захоронением жертв российских палачей есть нелюди, виновные в этих убийствах. За каждым проявлением российской агрессии есть те, кто спланировал его, организовал его, оправдывал его и не мешал его завершить", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что рассчитывает на участие иностранных юристов в работе по созданию специального трибунала по привлечению к ответственности российских военных преступников и конфискации российских активов.

"Я предлагаю вам присоединиться к этой работе. Это возможность максимально конкретно помочь людям, ставшим жертвами этой войны", – добавил он.

Ракетные удары РФ по Украине

В октябре 2022 года Россия совершила несколько масштабных ракетных ударов по территории Украины. В основном ракеты выпускали по объектам критической инфраструктуры.

Так, утром 31 октября 2022 года Россия выпустила по Украине 50 ракет. 44 из них смогли сбить Воздушные силы ВСУ. Ракеты запустили с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160.

Отмечается, что эта ракетная атака на Украину стоила РФ 400-600 млн долларов. Это годовой бюджет таких городов как Новосибирск или Екатеринбург.

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