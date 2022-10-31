Начальник ОВА обнародовал соответствующее видео.

Одна из запущенных по Украине российских ракет изменила курс и вероятно повернула назад.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Одна (только) из ракет России имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета решила вернуться в "родную гавань", - сообщил он.

Видео дня

Также Ким обнародовал соответствующее видео.

Ракетный удар по Украине 31 октября - что известно

Утром 31 октября по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал УНИАН, после атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В Харькове зафиксировано два "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. После российских ракетных ударов по городу временно не ходят трамваи и троллейбусы. По городу курсируют автобусы. Также В Харькове остановилось метро.

Также враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры на Черкасщине.

В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.

На Винничине сбит русский ракета упала на гражданские объекты.

Вас также могут заинтересовать новости: