Дмитрий Плетенчук рассказал, что благодаря "Нептунам", "Гарпунам" ВСУ отогнали агрессора с Черного моря.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук дал объяснение, почему Россия перестала использовать "Калибры" для ударов по Украине.

"Во-первых, на это влияют погодные условия. Во-вторых, ракетоносители-морские платформы для запуска крылатых дальнобойных ракет типа "Калибр" - сейчас в отрыве от своего логистического обеспечения. То есть корабли, в частности ракетоносители, находятся в Новороссийске (РФ). Россияне были вынуждены перебросить их из Севастополя – своей главной военной базы в Черном море, где корабли заряжали "Калибрами". Сейчас их пребывание в Крыму является очень проблематичным. В частности, из-за наших дроновых атак, - сказал он интервью УНИАН.

Спикер рассказал, что благодаря "Нептунам", "Гарпунам" ВСУ отогнали агрессора с Черного моря.

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"Именно из-за опасности они пытаются рассредоточить сейчас свой флот везде, где есть причалы. Однако у них с этим проблема – в Новороссийске сверхдержава не смогла построить достаточного количества причалов для своего флота", - пояснил Плетенчук.

По его словам, очень хорошо, что они перебазировали корабли к своим официально признанным берегам – Новороссийск, Туапсе.

"Более того, уже серьезно рассматривают возможность своего базирования в Абхазии, где уже когда-то располагали свои корабли. Понятно, что они и оттуда могут обстреливать Украину - дальность полета "Калибров" - более 1 тысячи километров. Но из-за того, что мы их отогнали от своего побережья, у них усложнена логистика: загрузить ракеты на корабли в Абхазии, в Новороссийске или Туапсе невозможно. Скорее всего, со временем этот вопрос они решат, но противодействовать "Калибрам" мы научились", - добавил он.

Российские корабли в Черном море - детали

В Черном море долго не фиксировалось присутствие вражеских ракетоносителей. Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что корабельная группировка РФ фактически свернута. В частности, на боевом дежурстве находилось 2-3 единицы, а порой до 5 - вместе в Черном и Азовском морях.

Впоследствии после длительного перерыва в акватории Черного моря на боевом дежурстве появился российский ракетоноситель. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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