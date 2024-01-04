В Очакове реактивными системами залпового огня враг попал по электроподстанции, нарушено электропитание нескольких населенных пунктов.

На левобережье Херсонщины подразделения ВСУ минуснули более полусотни российских оккупантов и вражескую технику, среди которой – новый ударный БПЛА "Куб".

"В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. Наши подразделения продолжают работу по расширению плацдарма и удерживают занятые позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике - по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - сообщили в Силах обороны юга Украины,

В частности, сейчас получено подтверждение, что на левом берегу ликвидировано 54 оккупанта. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", три пушки, ударный БПЛА" Куб", БТР-80, семь единиц автомобильной техники и два наблюдательных пункта. Также на лом пошла самоходная артиллерийская установка "Пион".

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Как отмечается, Оккупанты продолжают вести аэроразведку, пытаются давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам.

Обстрелы юга

В течение суток враг нанес ракетный удар, предположительно с применением ЗРК С-400, по Снигиревской громаде Николаевщины. Попадание по территории одного из предприятий повлекло пожар, также повреждены полтора десятка частных домовладений. Ранения получили 4 гражданских, среди которых 15-летняя девушка. Также агрессор нанес авиационный удар с применением 4 управляемых авиабомб по населенным пунктам Берислав и Красный Маяк.

В прифронтовой зоне на Херсонщине российская армия применила по населенным пунктам девять FPV-дронов, БпЛА типа "Ланцет", а также сбросила 12 осколочных боеприпасов с дронов других модификаций. В частности, под эти удары попали жители населенных пунктов Кизомис, Янтарное, Новоберислав, Берислав, Змиевка, Гавриловка.

Кроме того, оккупанты осуществили 14 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. Били 5 раз по Херсону, два раза по Новотягинке. Обстреляны Кизомис, гигантское, Садовое, Новодмитровка, Нововоронцовка на Херсонщине, город Очаков и Черноморская община на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов погибли 2 гражданских лица, 2 ранены. Повреждено здание учебного заведения, магазин, около десятка частных домов и хозяйственное здание, а также многоквартирные дома. В Очакове реактивными системами залпового огня враг попал по электроподстанции, загорелся пожар, нарушено электропитание нескольких населенных пунктов. Сейчас там продолжаются восстановительные работы.

По данным Сил обороны, в Черном море сейчас находится два корабля вражеского флота, еще один дежурит в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, накануне на левобережье украинские защитники уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3" и радиолокационную станцию "Ястреб-АМ", стоимость которых составляет сотни миллионов долларов. Также на лом пошли разведывательный БПЛА Zala, пять ударных дронов "Ланцет", пушка, два миномета, четыре единицы автомобильной техники, полевой пункт боепоставки.

Как пишет Forbes, захватчики на Левобережье Херсонщины сотнями погибают в обреченных штурмах через минные поля вокруг Кринок и прилегающих лесопосадок. Россияне решили радикально подойти к этой проблеме и разминировать поля собственными военными, как это когда-то делал генерал Георгий Жуков.

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