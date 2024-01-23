В МВД назвали количество жертв и пострадавших в результате атаки РФ / t.me/Klymenko_MVS

Вследствие утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на сейчас погибло 5 человек. Еще по меньшей мере 40 человек пострадали.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в Киеве в результате ракетного удара в столице возникли несколько пожаров-в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека. 

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Последствия атаки / t.me/Klymenko_MVS

В результате вражеского обстрела по Павлограду один человек погиб, один-травмирован.

В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали. 

Последствия атаки / t.me/Klymenko_MVS

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления. Очередная атака террористов, которая унесла жизни и оставила сотни людей без домов. Вот истинные намерения России: ежедневный террор гражданских", - отметил глава МВД Игорь Клименко.

Последствия атаки / t.me/Klymenko_MVS

Ракетная атака по Украине - последние новости

Рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме столицы пострадал еще один крупный город. Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, в пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.

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