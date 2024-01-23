Повреждения и разрушения есть в нескольких регионах Украины.

Вследствие утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на сейчас погибло 5 человек. Еще по меньшей мере 40 человек пострадали.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в Киеве в результате ракетного удара в столице возникли несколько пожаров-в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

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В результате вражеского обстрела по Павлограду один человек погиб, один-травмирован.

В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления. Очередная атака террористов, которая унесла жизни и оставила сотни людей без домов. Вот истинные намерения России: ежедневный террор гражданских", - отметил глава МВД Игорь Клименко.

Ракетная атака по Украине - последние новости

Рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме столицы пострадал еще один крупный город. Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, в пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.

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