В Киеве в результате обстрела пострадали семь человек.

Сегодня, 23 января, российские оккупанты атаковали Киев ракетами. Последствия затронули несколько районов столицы.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Святошинском районе загорелись легковые авто и здание. Также есть предварительная информация о попадании обломков на здание детсада.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной повыбивало окна. Однако по другому адресу в этой части города вызвали медиков.

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В Печерском районе столицы произошло попадание в нежилое здание. Туда выехали экстренные службы.

"По информации на данный момент, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы", - написал Кличко.

Всего есть 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Шесть человек госпитализировали. 13-летнему парню медики оказали помощь на месте.

Как сообщает КМВА, в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома и на территорию детского сада. Однако к пожарам и разрушениям это не привело. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир была обнаружена не сдетонированная боевая часть ракеты.

Пока известно об одной погибшей и еще четырех раненых. Большинство из них имеют минно-взрывные травмы.

Ракетная атака по Украине - последние новости

Рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме столицы пострадал еще один крупный город. Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, в пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.

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