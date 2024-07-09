Всего на Сырце уже известно об 11 погибших после российского удара по пятиэтажному жилому дому.

В Шевченковском районе Киева спасатели достали тело еще одной женщины из-под завалов уничтоженного россиянами подъезда пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце", - отметил Кличко.

Перед этим мэр сообщал, что из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще двух женщин.

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"Уже 11 погибших в этом доме", - сообщил Кличко.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, среди 11 погибших четверо детей. Еще 25 человек пострадали. Спасательные работы продолжаются.

Известно уже о 31 погибшем человеке в Киеве из-за ракетной атаки войск РФ 8 июля. Ранены 117 человек, сообщили в КГВА.

Удар РФ по Киеву 8 июля - детали

8 июля российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. В Киеве зафиксировали падение обломков в Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Деснянском, Дарницком, Голосеевском, Соломенском районах. При этом, россияне целенаправленно попали ракетой в одно из зданий детской больницы "Охматдет". Также захватчики попали в многоквартирный дом на Сырце. Во время повторной атаки россияне попали в роддом.

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