Общее количество погибших возросло до 27 человек.

По состоянию на утро 9 июля возросло количество людей, погибших в результате ракетной атаки на Киев.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города найдено тело мальчика.

Всего погибли 27 человек, среди которых четыре ребенка. Еще 117 человек пострадали и 7 - были спасены.

"До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС", - добавили в пресс-службе.

Ракетная атака на Киев 8 июля

Как сообщал УНИАН, 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказались разные города - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет", в этот момент там находились на лечении маленькие дети. "Радио Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что российская ракета была запрограммирована на атаку по детской больнице.

В Европейском Союзе считают, что ракетный удар России по крупнейшей детской больнице в Украине "Охматдет" может расследоваться как военное преступление.

Как отметил Институт изучения войны, россияне пытаются оправдать ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве и даже запустили масштабную информационную операцию для этого. Но аналитики убеждены, что врагу не удастся избежать ответственности за военное преступление.

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