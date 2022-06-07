Советник главы ОП заверил, что все захваченные территории вернутся под контроль Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к украинцам, комментируя события на фронте. Он заверил, что каждый захваченный населенный пункт снова будет украинским.

Об этом он сообщил в видеообращении.

В частности, Подоляк призвал украинцев не пугаться новостей о захвате россиянами какого-то населенного пункта. По его словам, во время боевых действий этого не избежать, продолжаются тактические маневры.

"Что-то забираем, что-то отдаем. Русских больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивно. Но надо сделать так, чтобы каждая деревня, которую мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалась русским большой кровью, чтобы они теряли очень многое. Мы должны их вымотать, чтобы у них закончились резервы и ресурсы", - заявил Подоляк.

Он заверил, что все захваченные территории вернутся под контроль Украины. Однако для этого необходимо немного времени и ресурсов.

"Работают профессионалы. Ждем оружие, ждем санкции, которые должны добить РФ. После этого все обязательно вернем. Мы же уже не можем закончить так, как в 2015 году. Закончим иначе. Закончим по-украински", - добавил он.

Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу пользуясь количеством своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленной оружия, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев", а министр обороны Алексей Резников прогнозирует завершение войны до конца года.

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