За две недели ВСУ отбили у россиян восемь населенных пунктов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео об освобождении села Пятихатки на Запорожье.

"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" - отметил генерал в подписи к ролику.

Пятихатки освобождены - видео боев

Пятихатки освобождены - все подробности

Как писал УНИАН, за две недели украинские защитники освободили восемь населенных пунктов, в том числе Пятихатки, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Воины 28 бригады и 2 ОСБ записали видео из освобожденных Патихаток, заявив, что россияне бежали оттуда, бросая технику и боеприпасы.

Военно-политический обозреватель Коваленко объяснил, насколько важными были Пятихатки для россиян: "Освобождение этого села говорит о вклинивании Сил обороны Украины в линию обороны российских войск и перспективе охвата ряда отдельных участков без прямого соприкосновения с созданием угрозы окружения оккупантам и выдавливания их. То есть, десятки квадратных километров, а то и больше".

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