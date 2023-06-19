Это село было одним из опорных в планах наступления войск РФ на Запорожье, отметил обозреватель.

Село Пятихатки играло важную роль в полосе обеспечения российских войск и являлось опорным на данном участке их первой линии обороны, отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

"Пятихатки находятся прямо на трассе 0812, ведущей через М18 к Васильевке. Сама же Васильевка входит в опорный треугольник оккупантов в Запорожской области Васильевка-Токмак-Мелитополь. То есть, открывается путь к одной из основных вершин обороны оккупантов. Помимо этого, Пятихатки имеют выход через Жеребянку на юг, а оттуда распутье на Запад и Восток", - объяснил эксперт.

По его словам, о значимости села для россиян говорит хотя бы то, что оно было одним из опорных в планах наступления войск РФ на Запорожье в начале года.

"Освобождение этого села говорит о вклинивании Сил обороны Украины в линию обороны российских войск и перспективе охвата ряда отдельных участков без прямого соприкосновения с созданием угрозы окружения оккупантам и выдавливания их. То есть, десятки квадратных километров, а то и больше", - добавил Коваленко.

Также он сообщил, что в ходе освобождения села был уничтожен такой себе "грузинский" сепар Техов Айвенго, замком батальона "Шторм. Осетия".

Пятихатки освобождены - подробности

Утром 19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. По ее словам, за две недели контрнаступления украинские защитники освободили уже восемь населенных пунктов, среди них - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное.

Позже в сети появилось первое видео из освобожденного села Пятихатки на Запорожье. Ролик датирован 18 июня.

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