Ролик датирован 18 июня.

В сети появилось видео с украинскими защитниками, освободившими село Пятихатки в Запорожской области. Ролик опубликовали в Telegram-канале Сухопутные войска ВСУ.

"Силами 128 бригады и 2 ОСБ было выбито рашистов из населенного пункта Пятихатки. Рашисты бежали, бросая технику, боеприпасы. Слава Украине!" - говорит один из бойцов на видео.

Судя по его словам, ролик датирован 18 июня.

Пятихатки освободили - видео

Контрнаступление ВСУ - успехи за две недели

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр за две недели украинские защитники освободили восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

По ее словам, только за неделю потери России на всех направлениях составили более 4 600 убитыми и ранеными. Также бойцы ВСУ взяли в плен более 80 россиян.

Кроме того, замминистра отметила, что Силы обороны уничтожили более 400 единиц российской техники и вооружения, среди которых - вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс.

Потери России в Украине на 19 июня - свежие данные

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны составили около 220 тысяч 450 человек, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 630 захватчиков.

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