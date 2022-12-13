Он отметил, что это очень высокоэффективная система.

Армия Российской Федерации может перестать выпускать ракеты в сторону запада Украины, когда недалеко от границы с Польшей установят зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

По его словам, в интересы НАТО не входит расширение войны в Украине на территории других стран, поэтому Североатлантический альянс не будет отвечать на ситуации, в которых нет прямого нападения на страны НАТО.

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"Поэтому им гораздо проще защищаться, то есть сбивать, если что-то будет лететь. Patriot - это хорошая машина. Они могут себе это позволить, очень высокоэффективная. Поэтому будет лететь - будут сбивать. Будут ли сбивать над Украиной? Неизвестно", - сказал Арестович.

В то же время он не исключил, что польская ПВО может сбивать часть ракет еще в Украине - не для защиты ее территории, а чтобы не допустить "прилетов" в самой Польше.

"Мне кажется, что российская армия может перестать стрелять в сторону запада Украины, потому что не захочет подобных инцидентов. Потому что если выяснится, что поляки восприняли ракету как угрозу и сбили ее, то российское патриотическое сообщество, которое оказывает определенное давление на общественное мнение и является пропагандистким элементом, скажет, что НАТО вступило в войну на стороне Украины", - объяснил Арестович.

В таком случае российскому диктатору Владимиру Путину придется реагировать, а вступать в войну с НАТО он не хочет, считает советник ОП.

Установки Patriot для Польши

Напомним, что 15 ноября Россия массированно обстреляла территорию Украины. В тот же день в польском селе Пшеводув упала ракета, погибли люди.

После этого Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot для защиты неба.

Правительство Польши приняло это предложение, однако позже неоднократно предлагало передать эту систему Украине.

Однако Германия отказалась передавать Patriot Украине, их разместят в Польше.

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