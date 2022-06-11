Цель вброса - "информационное алиби" для применения оружия массового поражения в Украине.

Оккупанты распространяют фейк о размещении в Одессе украинской ПВО на месте массового захоронения людей, умерших в 19-м веке от чумы.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Проигрывая войну в Украине, Россия пытается реабилитироваться в глазах своих граждан и подорвать имидж Украины на международной арене, распространяя все более бессмысленные фейки. Очередной из них – о биологической провокации со стороны Одесской ОВА и ВСУ", - заявил Братчук.

В частности, минобороны РФ заявило: руководство ОВА и ВСУ разместят комплекс противовоздушной обороны или его макет в густонаселенном районе города - вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, "где расположено место захоронения жертв чумы".

Оккупанты утверждают, что в случае удара Россией по данному "объекту" украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности по вине ВС РФ. При этом в российском минобороны заявляют, что, в случае удара по нему (объекту) ВС РФ, пострадают сотни мирных одесситов, но виноваты в случившемся будут ВСУ.

Братчук акцентирует, что такие вбросы являются частью информационно-психологической операции России, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины.

"Еще одна цель – проведение врагом информационно-психологической операции и "информационное алиби" для применения оружия массового поражения в Украине", - подчеркнул Братчук.

Напомним, ранее российские оккупанты распространяли фейк о вспышке холеры в Одессе и Николаеве.

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