По его словам, теперь небо над столицей будет более защищено.

Киев получил новое оборудование противовоздушной обороны для защиты объектов энергосистемы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует пресс-служба городского головы.

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет", - сообщил он.

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По его словам, сейчас дефицит электроэнергии составляет от 20 до 50%, поэтому система энергообеспечения столицы работает в экстренном режиме.

Специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит, если не будет чрезвычайных ситуаций.

"Город делает все возможное, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили на автобусы. При этом метрополитен столица останавливать не собирается. В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск крупного блэкаута, когда нехватка электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабного отключения, есть", - добавил он.

Последствия атак на энергосистемы Украины

Как известно, в последнее время российская армия активизировала атаки по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью дронов-камикадзе и ракет. Только в октябре российские оккупанты ударили по объектам электроэнергетики 51 раз.

По данным советника министра по вопросам энергетики Александра Харченко, в стране серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Украинцев призвали ограничить пользование электроэнергией, чтобы уменьшить давление на систему.

Позже было введено ограничение потребления электроэнергии по Украине. Отмечалось, что наибольший объем ограничений будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Сегодня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что говорить о стабилизации еще рано.

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