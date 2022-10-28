На встрече министров обороны стран НАТО союзники объявили о выделении Украине новых систем и большого количества боеприпасов.

Россия осуществляет ракетные обстрелы украинских городов, чтобы снизить решимость украинцев сопротивляться вторжению, однако Украина уже сейчас способна сбить много ракет и беспилотников.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Deutsche Welle.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее, ведь сейчас активизируются союзники. В частности, Германия только что поставила новейшую продвинутую систему ПВО", - отметил Столтенберг.

Также он отметил, что на встрече министров обороны стран НАТО США и несколько союзников объявили о выделении Украине новых систем и большого количества боеприпасов.

По словам генсека НАТО, оружие, которое предоставили страны Запада, оказало большое влияние, и является одной из причин, почему Россия не смогла достичь превосходства в воздухе.

"Это стало большой проблемой для российских войск. Они ожидали, что возьмут под контроль воздушное пространство, но не смогли этого достичь. Это произошло прежде всего из-за навыков и решительности Вооруженных Сил Украины в использовании старых советских средств ПВО. Союзники из НАТО сначала поставляли боеприпасы к этим системам. А затем начали предоставлять новые системы", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что сейчас важно увеличить поставки Украине всего, в том числе зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы наши военные могли продолжать военные действия на протяжении всей зимы.

"Мы все сейчас должны делать больше. То, что мы наблюдали последние недели и дни является самой большой эскалацией с момента вторжения в феврале. Нам нужно просто усилить свою поддержку, которая оказалась чрезвычайно важной. Сначала она позволила вытеснить россиян с оккупированных территорий вокруг Киева, затем остановить российское наступление на Донбассе, и начать контрнаступление", - сказал Столтенберг.

Война в Украине: военная помощь западных стран

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны НАТО и их союзники начали поставлять Украине вооружение для борьбы с российской агрессией.

В частности, США регулярно выделяют нашей стране финансовую и военную помощь. Так, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделили на помощь Украине более $25 млрд.

Также военную помощь Украине оказывают многие другие страны.

В частности, две недели назад Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успела продемонстрировать "довольно неплохие" результаты. Еще три единицы немецких систем ПВО будут отправлены в ближайшее время.

Недавно также стало известно, что две системы NASAMS уже находятся на территории Украины.

По данным Reuters, США рассматривают возможность поставок систем противовоздушной обороны HAWK и ракет к ним. Они помогут бороться с российскими крылатыми ракетами. Между тем Испания уже согласилась предоставить Украине четыре системы ПВО HAWK.

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