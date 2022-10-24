Энергетики отметили, что такое решение даст время на ремонт ранее поврежденного оборудования.

Украинцев предупредили об отключении электроэнергии. Данный шаг необходим для поддержки стабильной работы энергосистемы

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что временное ограничение потребления электроэнергии вынуждены ввести в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. При этом самый большой объем ограничений будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

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По данным энергетиков, такое решение поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

"Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - подытожили в Укрэнего.

Атака на энергосистему Украины - что известно

22 октября утром российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины. В Хмельницкой области два района остались без света в результате вражеских "прилетов".

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Ииз-за очередной атаки оккупантов на инфраструктуру Украины от электроснабжения было отключено почти 1,5 миллиона абонентов в семи областях.

Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

23 октября компания "Укрэнерго" сообщила, что было восстановлено питание Хмельницкой области после массированного ракетного удара оккупантов 22 октября. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Ривненской, Черкасской областей и на Волыни.

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