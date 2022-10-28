В области продолжаются отключения электроснабжения, более жесткие и длительные, чем раньше.

На Киевщине продолжается экстренное отключение электричества, говорить о стабилизации еще рано.

Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Благодарен каждому, кто держит энергетический фронт. Ситуация до сих пор остается напряженной, и говорить о стабилизации системы, к сожалению, рано", - отметил он.

Видео дня

По его словам, в области продолжаются отключения электроснабжения, более жесткие и длительные, чем раньше.

Он в очередной раз призвал потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Отключение электроэнергии в Киевской области

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-шахедами по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому сейчас вводятся более длительные экстренные отключения света.

27 октября председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности долговременных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также сообщил, что время без света по новым графикам в Киеве и области может быть больше, чем 4-6 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: