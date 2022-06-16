Путин учится играть в войне, считает Грозев.

Сейчас Кремль ставит в Украине менее амбициозные цели, чем в начале войны.

Об этом в передаче "Продолжение следует" рассказал раcследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Грозев отметил, что Кремль уже не делает те ошибки, которые он делал в начале полномасштабного вторжения с большим количеством жертв своих военных.

"Делаются новые ошибки, но те старые, например, возьмем весь город за сегодня, (уже не делают - ред.). Их украинцы отпускали - и они считали это победой. И украинцы начинали их из тыла выбивать. Вот таких ошибок уже нет", - рассказал Грозев.

В то же время русские войска, например, по несколько раз пытаются форсировать реки с большими потерями.

"Вот у нас река - мы сделаем понтонный мост"... не проверив, есть ли траектория, по которой артиллерия другой стороны спокойно может уничтожить", - отметил Грозев, добавив, что таким образом "Путин учится играть в войне".

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. Под огнем, как и раньше, Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. В Севередонецке враг ведет постоянный штурм.

На Слобожанском направлении враг намерен возобновить наступление. Под Харьковом оккупанты пытаются удержать занятые рубежи - обстреливают украинские позиции и освобожденные от РФ села.

В настоящее время ВСУ уничтожили уже почти 33 тысячи русских военных, тысячи единиц вражеской техники.

Из-за больших потерь командование РФ перебросило в Украину новые силы, но, по мнению украинских разведчиков, группировки оккупантов на Донбассе значительно недоукомплектованные и разобщенные.

Вместе с тем украинские военные рапортуют о приближении к оккупированному Херсону. Единственное, что останавливает ВСУ, - нехватка оружия, говорится в материале Reuters.

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