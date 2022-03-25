Джонсон отметил, что Путин не может подчинить себе Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сомневается, что напавший на Украину президент РФ Владимир Путин может остановиться.

Об этом британский премьер заявил в эфире BBC Newsnight. По его мнению, глава Кремля удвоил ставку и хочет поступить с украинскими городами, как с Грозным, который был полностью разрушен в начале 2000-х, в результате ракетных и авиаударов.

"Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами, то же, что он сделал с Грозным", — заявил Джонсон.

При этом он отметил, что Украина, на которую напала РФ, все-таки победит, хотя это будет нелегко.

"В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение, потому что он буквально не имел представления, что украинцы собираются сопротивляться. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину, в этом смысле он не может победить", – заявил Джонсон.

Кроме того, Джонсон считает, что угрозы Путина о применении ядерного оружия – это лишь способ отвлечь внимание от того, какое вооружение и как именно российские войска применяют в Украине.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин "уже перешагнул черту варварства". "[Западу] не следует колебаться, а идти дальше в усилении санкций и предоставлении дополнительной оборонительной военной помощи Украине", - заявил он.