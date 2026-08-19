В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро на 19 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 августа, снизился на 9 копеек и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 52,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 28 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 19 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,83 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 52,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,54 гривни за евро.

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