Аналитики ISW отмечают, что пока есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить город.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW)

Аналитики ISW отмечают, что пока есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить Харьков и область.

В частности аналитики отмечают, что с 26 июня россияне пытаются захватить Дементиевку, село на севере от Харькова, которое имеет ограниченное значения для защиты РФ от наступательных украинских действий.

Кроме того, украинская военная разведка опубликовала перехват разговора: в нем российский военный жалуется, что его командиру нет дела до потерь, ведь он хочет только добраться до Харькова.

Также в ISW отметили, что российские гауляйтеры из временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации ЛНР. По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.

Аналитики ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области. По мнению аналитиков, в ближайшие дни армия России, вероятно, будет непоследовательно активизировать попытки атак на севере от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов.

В ISW добавили, что РФ продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Ситуация на Харьковщине:

По состоянию на утро 17 июля на Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и других. Вел воздушную разведку БпЛА "Орлан-10".

Для выявления изменений в положении украинских войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

Харьков - первая столица Украины:

Первая столица - неофициальный титул города Харькова. Утвердился в связи с тем, что 19 декабря 1919 года Харьков был объявлен формально столицей новосозданной Украинской Советской Республики (позже — Украинской Социалистической Советской Республики в составе СССР) в противовес существовавшей тогда УНР со столицей в Киеве.

Киев получил статус столицы Украины только в 1934 году.

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