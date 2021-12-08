По словам российской журналистки, глава Кремля в гибридной войне против Украины хочет не победить, а "сделать гадость соседу".

Российский президент Владимир Путин не решится на открытое вторжение в Украину из-за опасений проиграть. При этом главной его задачей в гибридной войне является не победа, а желание "сделать гадость соседу".

Такое мнение высказала российская журналистка Юлия Латынина в эфире телеканала "Украина 24".

Она напомнила, что вторжение в Украину уже произошло в 2014 году, когда РФ оккупировала часть Донбасса и Крым - война продолжается семь лет.

"Другое дело, что это гибридная война, потому что Путин все время ведет гибридные войны... Собственно, эти гибридные войны ведутся не для того, чтобы одержать победу, а победу он уже не одержал. Он не сделал "Новороссию", это была его идея, она не осуществилась. Соответственно, все гибридные войны ведутся для того, чтобы сделать гадости соседу", - отметила Латынина.

По ее словам, настоящую войну, в отличие от гибридной, РФ может проиграть.

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"Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

Журналистка не верит в новое вторжение РФ, объясняя это "несмелостью" Путина. Он, говорит Латынина, помнит, чем заканчиваются "маленькие победоносные войны".

"Настоящую войну можно проиграть. Он всегда будет ограничиваться гибридными войнами, делать гадости. Гибридную войну можно спокойно проиграть, но при этом показать по телевизору распятого мальчика, и это самое главное", - отметила журналистка.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России, если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Юрий Годован