Президент РФ традиционно обвинил Украину в саботаже договоренностей.

Президент России Владимир Путин фактически объявил о выходе России из Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он отметил, что договоренностей больше не существует.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции 22 февраля.

"Усилиями нынешней киевской власти все было сведено на нет, поэтому Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик" Донбасса... Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что же дальше ждать?... Теперь Минских соглашений не существует, чего их выполнять, если мы признали независимость этих образований?",- заявил Путин.

Напомним, что Путин объявил сегодня о признании "конституций" "ЛДНР", а значит Россия признала террористические организации в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин признал "ЛДНР" - что произошло

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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