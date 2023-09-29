Впрочем, от украинцев каких особых "поздравлений" ожидать не стоит.

7 октября российский диктатор Владимир Путин будет праздновать 71-й день рождения. Россияне будут пытаться "поздравить" его кровавыми подарками. Вряд ли украинцы будут делать что-то специально по случаю этой даты.

Об этом в интервью OBOZREVATEL отметил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Давайте начнем с его прошлого дня рождения. Тогда состоялся первый успешный удар по Крымскому мосту и многие попытались это привязать именно к этому дню. Но сейчас, когда мы уже знаем больше деталей о том, как готовилась эта операция, думаю, конкретная дата – это последнее, что учитывалось. Поэтому сейчас, когда практически ежедневно или по крайней мере довольно часто происходят такие знаковые, резонансные удары, в частности, недавний удар по базе Черноморского флота, перед этим была успешная атака с уничтожением большого десантного корабля и подводной лодки – мы видим, что это не привязывается к каким - то датам, а тем более не подавалось как возмездие России за какие-то ее действия", - отметил Мельник.

Видео дня

По его убеждению, если что-то попадет на дату дня рождения Путина, то для медиа это будет очередной повод сказать, что эти события каким-то образом между собой связаны.

"Что касается российских подарков, то здесь я бы предположил, что действительно многие из окружения Путина попытаются порадовать своего вождя. Если вспомнить коллекцию подарков, то среди них, например, было убийство Политковской – известной российской оппозиционной журналистки. Очевидно, что-то такое, что может порадовать душу этого престарелого маньяка", - отметил Мельник.

По словам эксперта, это должен быть жесткий подарок, ведь именно такие нравятся Путину. Впрочем, речь не идет об увеличении в разы количества ракетных ударов по Украине или о конкретных целях, которые для этого могут быть определены.

Нельзя полностью исключать сценарий теракта на ЗАЭС или на других критических объектах. По кагебистской конспирологии, оккупанты действительно могут это подстроить под дату рождения Путина, чтобы "использовать еще один аргумент, что якобы украинцы должны были это сделать, чтобы сделать их вождю больно".

День рождения Путина в прошлом году

7 октября 2022 года кровавому диктатору исполнилось 70 лет. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Соцсети "вспыхнули" фото и видео с "хлопком". Мост полыхал и разрушался, дорожный пролет ушел под воду.

Вскоре стало известно, что оккупанты готовят запуск паромной переправы через Керченский пролив. В результате пожара на Крымском мосту уже повреждена часть проезжей части и железнодорожное полотно. В России сообщили о подрыве грузовика, взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Оккупанты обвинили во взрыве украинцев. Так называемый "глава парламента" захваченного РФ Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

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