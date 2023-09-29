Давний друг бизнес-магната не знает, что именно есть у Трампа на Путина, однако утверждает что экс-президент США точно чем-то располагает.

Консервативный обозреватель и журналист из США Билл О'Райли заявил, что предыдущий американский президент Дональд Трамп "имеет что-то" на российского диктатора Владимира Путина. Это позволило Трампу контролировать главу Кремля.

Об этом он заявил в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, известному своими скандальными заявлениями в адрес американских властей, Украины и откровенно пророссийскими взглядами, что он транслировал в эфирах.

"Трамп был эффективным президентом. Он популист, а не консерватор, у него ничего подобного не происходит. Это соглашение за соглашением, за соглашением, за соглашением", – заявил О'Райли.

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По его словам, так Трамп и контролировал Путина во время пребывания в Белом доме.

"Он не говорит мне, что он имеет на Путина. Но я знаю, что у него что-то есть", – сказал О'Райли.

Примечательно, что О'Райли тоже раньше работал на Fox New. Он также является автором книги "Соединенные Штаты Трампа: как президент действительно видит Америку в 2019 году". Давний друг бизнес-магната представил книгу как "инсайдерский взгляд на жизнь Дональда Трампа".

Также отметим, что сам Трамп является частым гостем у Такера Карлсона. Стоит принимать во внимание и тот факт, что сейчас в США активно готовятся к предстоящим президентским выборам, которые должны состояться в 2024 году. Трамп уже объявил о намерении участвовать в президентской гонке.

Громкие заявления Трампа: вы могли пропустить это

Дональд Трамп известен своими скандальными высказываниями как о ситуации в США, так и о российской войне против Украины. Так, недавно он заявил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли виновен в "измене " и "заслуживает казни".

Не менее громкие его заявления о войне в Украине. В частности, в августе 2022 года он предлагал Украине отказаться от НАТО и "отдать" Крым России.

Также он уверяет, что если бы он был президентом США, то полномасштабного вторжения РФ в Украину не было бы, а в случае повторного избрания на этот пост Трамп обещает "закончить войну за 24 часа". Правда, как он собирается реализовать так называемое "справедливое соглашение", Трамп не раскрывает. Мол, не хочет терять "козыри".

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