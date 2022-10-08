В результате пожара на Крымском мосту уже повреждена часть проезжей части и железнодорожное полотно.

Из-за масштабного пожара движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через Керченский пролив.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. По его данным, о паромной переправе объявили "власти Крыма".

"У оккупантов произошла огненная неприятность на Крымском мосту", - прокомментировал событие Братчук.

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Пожар на Крымском мосту: что известно

Информация о возгорании на мосту появилась около 7 утра.

По свидетельствам местных жителей, на мосту загорелась часть железнодорожной ветки, при этом они отметили, что слышали звуки взрывов. Но росСМИ сообщали, что пожар произошел из-за возгорания цистерны с топливом.

Движение по мосту было полностью остановлено.

На опубликованных в сети видео видно, что в результате пожара повреждения также получило дорожное полотно.

Взрывы в Крыму

Ранее на оккупированном Россией полуострове произошла серия взрывов. В частности, в августе на аэродроме вблизи Новофедоровке прогремели взрывы. После этого россияне начали массово покидать полуостров.

Затем был "хлопок" возле Джанкоя. Среди жителей Крыма начала сеяться паника и на пути к Керченскому мосту образовалась очередь из 38 тыс. автомобилей, которые желали покинуть полуостров.

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