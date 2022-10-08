Из-за масштабного пожара движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через Керченский пролив.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. По его данным, о паромной переправе объявили "власти Крыма".
"У оккупантов произошла огненная неприятность на Крымском мосту", - прокомментировал событие Братчук.
Пожар на Крымском мосту: что известно
Информация о возгорании на мосту появилась около 7 утра.
По свидетельствам местных жителей, на мосту загорелась часть железнодорожной ветки, при этом они отметили, что слышали звуки взрывов. Но росСМИ сообщали, что пожар произошел из-за возгорания цистерны с топливом.
Движение по мосту было полностью остановлено.
На опубликованных в сети видео видно, что в результате пожара повреждения также получило дорожное полотно.
Взрывы в Крыму
Ранее на оккупированном Россией полуострове произошла серия взрывов. В частности, в августе на аэродроме вблизи Новофедоровке прогремели взрывы. После этого россияне начали массово покидать полуостров.
Затем был "хлопок" возле Джанкоя. Среди жителей Крыма начала сеяться паника и на пути к Керченскому мосту образовалась очередь из 38 тыс. автомобилей, которые желали покинуть полуостров.