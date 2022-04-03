Тем не менее официальные лица США и Европы говорят, Россия, похоже, готовится к перспективе затянувшегося конфликта.

Россия пересмотрела свою военную стратегию в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с целевой датой начала мая.

Об этом рассказали сразу несколько официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, пишет CNN.

Согласно перехвату американской разведки, Путин сосредоточился на 9 мая, российском "Дне Победы".

Чиновники говорят, что Путин хочет в этот день отпраздновать какую-то победу в своей войне.

"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?" — задался вопросом представитель европейского министерства обороны.

Тем не менее официальные лица США и Европы говорят, что любые сроки, которые Москва может установить на словах, не меняют реальности на том основании, что Россия, похоже, готовится к перспективе затянувшегося конфликта.

Европейский дипломат сказал, что пока Кремль говорит оптимистично, Путин готовится к "долгой, затяжной войне в чеченском стиле, потому что ему, в определенной степени, больше некуда на это пойти".

По словам официальных лиц, есть несколько причин, по которым сроки могут быть изменены на май. По мере того, как зимние морозы заканчиваются и земля размягчается, тяжелым российским наземным подразделениям будет труднее маневрировать, а это означает, что этим силам жизненно важно занять свои позиции как можно скорее.

Путин сейчас впервые готовится назначить главного командующего в войне, чтобы добиться больших успехов России, заявили два американских чиновника.

США считают, что Путин, скорее всего, назначит генерала, ответственного за военные операции в южной части Украины, потому что это место, где русские достигли своих целей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что теперь целью Путина является весь восток и юг Украины.

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