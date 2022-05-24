По его данным, Путин принимал решение лично.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов утверждает, что финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину российский президент Владимир Путин принял примерно за 13 часов до его начала.

Об этом Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23-го числа. До обеда 23-го числа шли еще определенные колебания, подготовки и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант",-отметил Буданов.

По его данным, Путин принимал решение лично: "Хочу это подчеркнуть. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел".

"В день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии. Он - больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное", - подчеркнул глава разведки.

Буданов подчеркивает, что в разведке знали точную дату и эту информацию довели до высшего руководства страны.

"Общество готовили к войне, и главное было не посеять панику в обществе. Именно это и было достигнуто", - заявил Буданов.

Ранее сообщалось, что по данным Буданова, активная фаза войны с Россией должна значительно сократиться до конца года. В августе начнется переломный момент, поскольку в Украину поступит значительное количество вооружения.

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