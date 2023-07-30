Их проводили по двум сценариям: один - для РФ, а второй - для Беларуси.

Оккупационные спецназовцы из Росгвардии провели учения по подавлению бунтов в Российской Федерации и Беларуси.

Как пишет Центр национального сопротивления, тренировки проходили в два этапа.

На первом этапе рассматривалось противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей во время проведения мероприятий полной мобилизации населения РФ. В то же время на втором - заход на территорию Беларуси для наведения "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

Видео дня

Согласно замыслу, количество личного состава террористического ЧВК составляло 20 тыс. человек.

Война в Украине - роль Росгвардии

Как сообщал УНИАН, ранее Российская Федерация направила Росгвардию и ФСБ на оккупированный юг Украины, чтобы помешать дезертирству оккупантов.

Позже появилась информация, что в Луганской области российские дезертиры бегут в посадки. Там их тоже должны были искать силовики из Росгвардии.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявлял, что в России все чаще бунтуют генералы, что приводит к показательным отставкам. Процесс начнет набирать обороты после успехов украинских сил на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: