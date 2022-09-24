В любое время дня и ночи украинские бойцы защищают украинцев от атак с воздуха, уничтожают врага и приближают победу, отметили в Минобороны.

ПЗРК "Игла" в умелых руках способен приземлить вражеский самолет и даже сбить ракету, - убежден Николай – стрелок-зенитчик зенитной ракетной бригады. Служит воин в Киевской зенитной ракетной бригаде уже более 10 лет. За это время прошло несколько учений в тренировочных центрах, поэтому свое оружие знает в совершенстве. Сейчас он вместе с побратимами выполняет боевые задачи в составе мобильной огневой группы.

Историю защитника украинского неба рассказали на странице в Facebook Минобороны Украины.

"Мы защищаем наше воздушное пространство от вражеских самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Мы - последний рубеж противовоздушной обороны. Сбиваем, когда зенитные ракетные комплексы не видят или не могут поразить цель. Обороняем Киев. Главное, чтобы не долетело до города, до наших мирных граждан. Я, кстати, местный. Родом из села неподалеку. Поставили сейчас сюда на позиции, то даже дом видно, дом свой, семью прикрываю", - рассказывает защитник.

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Николай добавляет, что ПЗРК "Игла" – эффективное оружие, способное ликвидировать вражеский самолет и даже сбить ракету.

"Когда поступает сигнал воздушной опасности – у нас есть 3 минуты, чтобы надеть экипировку, схватить ПЗРК и занять свои позиции. Затем наблюдаем и ожидаем свой шанс ликвидировать вражескую цель. Но обычно до нас уже ничего не долетает. Наши ребята из бригады на С-300 все сбивают далеко на подлетах", - делится воин.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские десантники сбили русские штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина отправила на лом 220 вражеских вертолетов. Кроме этого, враг потерял 255 самолетов. Также оккупанты где-то "потеряли" 956 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Справка УНИАН. ПЗРК "Игла" (индекс ГРАУ – 9К38, по классификации МО США и НАТО – SA-18 Grouse (англ. Шотландская куропатка)) – переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначен для поражения низко летящих вертолетов и самолетов противника на встречных и параллельных курсах в условиях воздействия естественных и искусственных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году.

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