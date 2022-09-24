Штурмовик и истребитель оккупантов были "приземлены" силами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Украинские десантники 24 сентября сбили российские штурмовики Су-25 и истребитель Су-30.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30", - говорится в сообщении. Видео дня

Офицеры управления ПВО командования ДШВ ВСУ подчеркнули, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".

Потери россиян в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).

Также отмечалось, что уничтожена вражеская техника, в том числе 956 (+6 за минувшие сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генштабе добавили, что данные по потерям врага уточняются.

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