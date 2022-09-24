В нашей стране ликвидировали еще 22 единицы вражеской автомобильной техники.

Украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали еще 240 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).

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Также за этот период было уничтожено 2 тыс. 262 (+8) вражеских танков, 4 тыс. 807 (+11) боевых бронированных машин, 1 тыс. 361 (+6) артиллерийских систем и 327 (+1) реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уничтожено 170 единиц средств противовоздушной обороны, 255 (+1) самолет, 220 (+1) вертолетов, 956 (+6) беспилотники оперативно-тактического уровня и 240 крылатых ракет.

Вражеских кораблей/катеров украинские войска уничтожили 15 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 681 (+22), специальной техники - 126.

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Война в Украине и потери РФ

Российская оккупационная армия рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Враги атаковали военные и гражданские объекты, убивали мирных людей и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге. ВСУ дают достойный отпор захватчикам.

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление, уже стало известно об освобождении почти всей территории Харьковской области.

Наши защитники также активно борются с врагами на юге государства. 23 сентября был ликвидирован 51 российский оккупант, а также вражеский вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

По состоянию на 23 число на нашей земле были ликвидированы около 56 060 врагов.

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