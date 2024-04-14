Одной из причин потерь части позиций, которые выявила проверка, были проблемы внутри самой бригады.

После потери некоторых позиций вблизи Часового Яра в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и перевод военных, которые были костяком подразделения.

"Сообщаем, что высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком. Мотивы таких действий нам не известны. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины результатов не дали. Возможно, кто-то считает, что распыление бойцов ДУК ПС по различным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ДУК ПС. Сейчас в бригаде работают многочисленные комиссии", - говорится в заявлении 67-й омбр ДУК.

Как пишет УП со ссылкой на источники в управлении направления, на котором до недавнего времени работала 67-я, военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часового Яра "проседает" такое мотивированное подразделение как ДУК. Одной из причин, которые выявила проверка, были проблемы внутри самой бригады.

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Управление среди ключевых людей ДУКа якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора" тех, кто, в частности, перевелся к ним из других частей во время недавнего пополнения (их называли "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" якобы было хуже, их первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции.

Вероятно, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, которую обнаружила проверка, добавляет источник.

Один из бывших бойцов ДУКа, который служил в подразделении во времена АТО и первый год полномасштабного вторжения, корень нынешней проблемы лежит в определенной степени невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду Вооруженных сил.

Как рассказал военный в комментарии УП, после переформатирования ДУКа в 67-ю бригаду добровольцам пришлось жить "по армейским лекалам", в частности прислушиваться к решениям новоназначенного армейского командования. Ведь бывшие руководители ДУКа не имели воинских званий, которые бы позволили занять им руководящие должности.

Во времена бывшего главкома Валерия Залужного ДУКовскому костяку, в частности Андрею Стемпицкому, удавалось сохранять определенную автономию в бригаде и иметь поддержку из Генштаба.

"А когда назначили Сырского, то их (ДУКовский костяк - УНИАН) поставили перед фактом: вы должны выполнять только те функции, которые соответствуют вашему должностному уровню. Они это расценили как политическое преследование. Для идейных бойцов ДУКа это выглядит как разрушение движа, а по факту - это просто нормирование системой своей боевой единицы", - говорит военный.

ДУК и ее роль в войне

С началом полномасштабного вторжения Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" вошел в состав ВСУ.

В 2023 году ДУК разделился на две части: одна присоединилась к Силам специальных операций, другая - стала 67-й отдельной механизированной бригадой. В феврале 2024 из состава 67-й бригады вышла часть батальона "Волки Да Винчи" и перешла в 59-ю мотопехотную бригаду им. Якова Гандзюка.

Часов Яр сейчас - что происходит в городе

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал мнение, что наступление России на город Часов Яр (Донецкая область) визуально похоже на трезубец: одно острие наступления - Богдановка, южнее - Ивановское, а посередине враг пытается двигаться на сам Часов Яр.

По его словам, захватчики пытаются ворваться в восточную часть города. При этом офицер подчеркнул, что Часов Яр расположен на возвышенности и является серьезным опорным пунктом украинской системы обороны в этом месте.

УНИАН рассказывал, что ВСУ устроили кровавую танковую ловушку на ключевом мосту возле Часового Яра.

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