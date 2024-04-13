Противник пытается вторгнуться в восточную часть Часового Яра, отметил эксперт.

Наступление России 2024 на город Часов Яр (Донецкая область) визуально похоже на трезуб.

Одно острие трезубого наступления - Богдановка, южнее - Ивановское, а посередине противник пытается двигаться на сам Часов Яр, поделился мнением генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире канала "FreeДом". По его словам, захватчики пытаются вторгнуться в восточную часть города.

"Если посмотреть на карту в районе Часового Яра, то действия врага можно охарактеризовать визуально как трезубец… Остается принципиально важным для их планов, конечно, продвижение на Покровск, но это невозможно без захвата Часового Яра. Поэтому происходит такого рода концентрация войск и действия на этих трех направлениях", - заявил эксперт.

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Офицер подчеркнул, что Часов Яр находится на возвышенности и является серьезным опорным оборонительным пунктом украинской системы обороны в этом месте.

Важные новости - Часов Яр сегодня в центре внимания

Президент Владимир Зеленский в конце марта предупреждал, что россияне способы пойти в большое наступление в конце весны или в начале лета. Оккупанты сейчас пытаются двигаться вперед на ряде направлений и получают достойный отпор от Сил обороны Украины.

По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованным утром 13 апреля, на Бахмутском направлении отражено более 30 вражеских атак. В том числе атаки захватчиков отражены возле Часового Яра.

Аналитики DeepState написали, что захватчики оккупировали Богдановку и продвинулись у Часового Яра. Позже в Минобороны заявили, что за Богдановку идут интенсивные бои.

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