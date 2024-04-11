Там уже есть несколько единиц сожженной техники.

Через восемь недель после захвата руин Авдеевки российские оккупационные войска нацелились на город Часов Яр. Потеря этого города может расчистить противнику путь для марша на запад.

Аналитическая группа Frontelligence Insight, которую цитирует Forbes, отмечала, что это "может иметь ужасные последствия, поскольку обеспечит прямой путь для продвижения российской армии к ключевым городам". Именно поэтому усиление российских наступлений на этом участке так тревожит украинцев и союзников, а успешные контратаки Сил обороны - вдохновляют.

Вооруженные силы Украины установили танковую ловушку на одном из ключевых перекрестков за пределами Часового Яра. Она охватывает узкое место для российских войск, которые выдвигаются со своей передовой базы в оккупированном Ивановском. Этим узким местом является мост на дороге Т-0504, которая тянется на запад от Ивановского и через лес в южные районы Часового Яра.

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Как отмечается, если захватчики из 11-й десантно-штурмовой бригады смогут перебраться через мост, они могут спрятаться в лесу и добраться до Часового Яра, имея маскировку от БПЛА и артиллерии.

Бойцы ВСУ из 42-й и 67-й механизированных бригад и смежных подразделений, сосредоточив достаточно огневой мощи на мосту, могут заблокировать российские штурмы южного Часового Яра до того, как те достигнут защиты деревьев. Пока это удается и россияне терпят поражение.

За прошедшие сутки наши защитники подбили по крайней мере одну российскую боевую машину БМП, когда она переходила через мост. Корпус разбитой техники присоединилась к корпусам нескольких других сгоревших российских машин в танковой ловушке и вокруг нее.

"Дорога, соединяющая Часов Яр и Бахмут, имеет несколько мостов через водный канал. При правильном подходе и правильном распределении ресурсов Часов Яр потенциально может стать очень серьезным препятствием для продвижения российских войск", - отметили в Frontelligence Insight еще в понедельник.

Однако пока непонятно, имеют ли Силы обороны необходимые для этого ресурсы, поскольку республиканцы все еще не дали США передать Украине такую необходимую помощь.

Хотя каждая попытка стоит россиянам техники, украинцы пытаются уничтожить этот мост, чтобы себя обезопасить. Однако это маленькая и прочно построенная цель. В середине моста есть воронка от удара, который, вероятно, осуществили ВСУ. Примерно 2 апреля военнослужащие прикрепили взрывчатку к автомобилю с дистанционным управлением и закатили его в кратер перед тем, как взорвать заряд. Несмотря на это, мост уцелел.

Бои за Часов Яр

В начале марта британская разведка сообщила, что противники хотят взять под контроль Часов Яр.

В ISW рассказали, как действуют оккупанты возле Часового Яра. Захватчики наносят мощные удары планирующими бомбами по украинским позициям, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение к городу.

9 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российской армии нет ни в городе Часов Яр, ни в его окрестностях.

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