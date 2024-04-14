Основной задачей врага является взятие города, выход хотя бы в его жилую застройку.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал о попытках российских оккупантов захватить Часов Яр.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об интенсивных боях за Богдановку на Бахмутском направлении. Федоренко призвал доверять исключительно официальным источникам информации, ведь ряд позиций являются "переходными" из рук в руки, поскольку идут чрезвычайно оживленные бои.

"Что касается Богдановки, Ивановского - там бои идут за каждый дом, каждую улицу. И иногда так бывает, что противник вытеснил Силы обороны, занял те или иные позиции. Силы обороны накопили возможности, вытеснили противника и восстановили состояние и положение. А в источниках информации других, которые подают аналитическую информацию о том, что происходит на фронте, это не всегда учитывается", - отметил он.

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Так, военный подчеркнул, что есть очень много источников информации, которые не всегда несут достоверную информацию.

"Что касается в целом, противник действительно штурмует достаточно настойчиво. Основной задачей для него является взятие города Часов Яр, выход хотя бы в жилую застройку для того, чтобы ввязаться в уличные бои. Но успеха по Часовому Яру за минувшие сутки противник не имел, все позиции остались за нами", - рассказал Федоренко.

Он добавил, что Ивановское и Богдановка - это левый и правый фланги. "Противник пытается взять также в оперативное окружение город Часов Яр. На текущий момент успехов также не имел", - отметил командир.

Кроме того, российские оккупанты постоянно безуспешно штурмуют Клещеевку и Андреевку. Во время штурмовых действий они применяют весь свой имеющийся потенциал и очень интенсивно - авиацию.

"Силы обороны в условиях ограниченного количества боеприпасов делают, я считаю, невозможное - надежно удерживают определенные наши рубежи", - сказал Федоренко.

Бои за Часов Яр - последние новости

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал мнение, что наступление России на город Часов Яр (Донецкая область) визуально похоже на трезубец: одно острие наступления - Богдановка, южнее - Ивановское, а посередине враг пытается двигаться на сам Часов Яр.

По его словам, захватчики пытаются ворваться в восточную часть города. При этом офицер подчеркнул, что Часов Яр расположен на возвышенности и является серьезным опорным пунктом украинской системы обороны в этом месте.

УНИАН рассказывал, что ВСУ устроили кровавую танковую ловушку на ключевом мосту возле Часового Яра.

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