Одним из крупнейших покупателей ударных дронов "Байрактар" является Украина.

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, имеет мощности для производства 20 беспилотников ежемесячно и трехлетний резерв заказа. Сейчас турецкий производитель беспилотников сосредоточен только на заказах Украины.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Отмечается, что турецкий производитель, который также работает над проектом беспилотного истребителя под названием Bayraktar Kizilelma, хочет еще больше нарастить свои производственные мощности и надеется достичь этого с помощью завода в Украине.

Мы видим Украину своим стратегическим партнером. Baykar начал строительство фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Мы также хотим сделать Украину производственной базой – рассказал гендиректор Baykar.

Завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года. Сейчас уже запущены подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

Как пишет Bloomberg, с начала полномасштабной российской агрессии турецкие власти придерживаются так называемого "сбалансированного нейтралитета". Несмотря на то, что Baykar поставляет в Украину вооруженные беспилотники и планирует построить там завод, в первой половине 2022 года турецкий экспорт в Россию достиг восьмилетнего максимума в 2,9 миллиарда долларов.

В связи с этим в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за ее сотрудничества со страной-агрессором. Официальные переговоры о введении санкции против Турции в ЕС пока еще не проводились, однако, по информации СМИ, они уже решили, как "наказать" Анкару за это – нажать на западные компании и банки, чтобы они пошли и с турецкого рынка.

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