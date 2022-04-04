Однако, по мнению Байдена, совершенные в Буче убийства мирных жителей российскими солдатами не были геноцидом.

Президент США Джо Байден назвал зверства, совершенные Россией и президентом Владимиром Путиным в Буче, "военным преступлением"

Однако он добавил, что совершенные в Буче убийства мирных жителей российскими солдатами не были геноцидом. Президент США добавил также, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, сообщает CNN.

"Возможно, вы помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну правда в том, что вы видели, что произошло в Буче. Это его оправдывает — он военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы, и мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным — провести судебный процесс по военным преступлениям. Этот парень жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели", — сказал Байден журналистам.

На вопрос, описывают ли преступления, совершенные в Буче, ситуацию как геноцид, Байден ответил журналистам: "Нет. Я думаю, что это военное преступление".

Байден также сказал, что "готовит новые санкции" и вскоре объявит о них.

Напомним, Байден призвал создать трибунал для расследования военных преступлений Путина.

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