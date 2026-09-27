Трамп не захотел отвечать, cможет ли Украина производить ракеты для Patriot, - CNN

Ранее Зеленский сообщил журналистам, что во время встречи Трамп сказал, что Украина "получит лицензию на производство ракет Patriot".

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, согласился ли он разрешить Украине производить ракеты для систем Patriot для отражения российских атак - о таком согласии днем ​​ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет CNN.

Отмечется, что ранее на этой неделе лидеры двух стран встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В пятницу Зеленский сообщил журналистам, что во время встречи Трамп сказал, что Украина "получит лицензию на производство ракет Patriot".

Однако, когда в субботу телеканал спросил Трампа о возможном лицензионном соглашении, тот подтвердил, что обсуждал с Зеленским эти критически важные ракеты-перехватчики, но перевел разговор на призыв к Украине и России заключить сделку для прекращения конфликта.

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"Мы обсуждали множество различных тем, и по многим из них... достигли полного взаимопонимания. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин - с ним", - сказал Трамп о встрече.

Важно, что ракеты-перехватчики для Patriot - одни из немногих видов вооружений, способных сбивать баллистические ракеты. Однако недавний дефицит этих боеприпасов на мировом рынке заставил десятки стран спешно укреплять свои системы обороны, что серьезно сказалось на поставках для Украины.

Зеленский давно добивается от США разрешения на производство этих ракет-перехватчиков в Украине, опираясь на слова Трампа, сказанные еще в июле, о том, что подобная договоренность (вероятно, с участием американских компаний) возможна.

Без ракет-перехватчиков Patriot Украине с трудом удается отражать недавние массированные атаки России.

Ракеты для Patriot

Ранее администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, утвержденных Конгрессом на военную помощь Украине, но в пакете не будет ракет для Patriot, несмотря на просьбы Киева.

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